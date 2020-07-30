В Белоруссии задержали более 30 россиян

Как передает государственное агентство «БелТа», все они — бойцы ЧВК «Вагнер» и прибыли в республику для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Александр Лукашенко уже собрал экстренное совещание Совбеза страны и заявил что из-за этого «чрезвычайного происшествия» он срочно обратится к российской стороне за разъяснениями.

На фоне задержания россиян, которых в Минске считают бойцами частной военной кампании «Вагнера», Белоруссия усилила меры безопасности.

Ужесточения коснутся государственной границы, и, в том числе, с Россией: там белорусские власти пообещали усилить оперативное прикрытие. По словам госсекретаря Андрея Равкова, пограничники будут тщательнее отслеживать людей, которые пытаются пересекать границу. Кроме этого, как отмечается, будут усилены меры безопасности на акциях, связанных с кампанией по выборам президента Белоруссии. Это в Минске объяснили тем, что у задержанных россиян, как утверждается, прослеживаются определенные специальности: снайперы, подрывники и специалисты в IT-сфере. К слову, на этом фоне в белорусском МВД утверждают, что протестные акции, которые продолжаются в стране уже несколько недель, организованы из-за рубежа. В республиканском МИДе, в свою очередь, из-за задержания свыше 30 россиян решили пригласить послов России и Украины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что в стране перед выборами главы государства могут устроить волнения, в том числе, путем привлечения частных военных кампаний.

Сегодня ЦИК Белоруссии экстренно собирает кандидатов в президенты. Повестка встречи неизвестна. Накануне в Белоруссии также задержан политтехнолог Виталий Шкляров.

России незачем отправлять наемников в Белоруссию, свои интересы она может продвигать иными способами. Такое мнение в нашем эфире высказал экономист Константин Сонин.

По мнению Константина Сонина, после этих выборов Александр Лукашенко действительно может покинуть пост президента.