ФРС оставила ключевую ставку без изменений.

Регулятор пообещал держать показатель в диапазоне 0-0,25% до тех пор, пока экономика не восстановится от последствий эпидемии коронавируса. Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка. Федрезерв начал снижать процентную ставку в марте — как только над экономикой нависла угроза спада из-за пандемии COVID-19.