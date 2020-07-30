ФРС оставила ключевую ставку без изменений.

Регулятор пообещал держать показатель в диапазоне 0-0,25% до тех пор, пока экономика не восстановится от последствий эпидемии коронавируса. Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка. Федрезерв начал снижать процентную ставку в марте — как только над экономикой нависла угроза спада из-за пандемии COVID-19.
2020-07-30T05:12:29+03:00
2020-07-30T05:12:34+03:00
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05:12, 30 июля 2020
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