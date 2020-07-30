Государственный Промсвязьбанк готов к экспансии на банковском рынке.

По сведениям Ъ, кредитная организация, обслуживающая ОПК, рассматривает покупку Роскосмосбанка, дочернего банка одноименной госкорпорации. Такая покупка даст возможность ПСБ расширить охват договоров оборонзаказа, однако потребует дополнительных денежных вливаний в банк, находящийся в настоящее время на санации.