«Левада-Центр» утверждает, что рейтинг Владимира Путина достиг исторического минимума.

По данным последнего социсследования, среди политиков, которым доверяют люди, Путина назвали лишь 23% респондентов. При этом в десятке самых популярных политиков, по данным «Левада-Центра», оказались Алексей Навальный, Сергей Фургал, Николай Платошкин и Павел Грудинин.