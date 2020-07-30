Российский политтехнолог Виталий Шкляров задержан в Белоруссии.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало. Задержание Шклярова там связывают с его работой на блогера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сам Тихановский находится в СИЗО с 29 мая. Шкляров в разные годы работал в избирательных штабах Барака Обамы и Берни Сандреса, а также участвовал в кампаниях Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак.