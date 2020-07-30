В Белоруссии задержали более 30-ти россиян.

Как передает государственное агентство «БелТа», все они — бойцы ЧВК «Вагнер» и прибыли в республику для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Александр Лукашенко уже собрал экстренное совещание Совбеза страны и заявил что из-за этого «чрезвычайного происшествия» он срочно обратится к российской стороне за разъяснениями.