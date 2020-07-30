Ливневые дожди привели к разливу рек в префектуре Ямагата на японском острове Хонсю.

Как передает Эн-эйч-кей, затопленными оказались около 500 домов. Жителей удалось вовремя эвакуировать, никто не пострадал. В эвакуационных центрах размещены несколько сотен человек. Разливы рек также привели к нарушению водоснабжения в ряде районов префектуры. Без воды около полутора десятков больниц и центров по уходу за пожилыми.
2020-07-30T04:12:44+03:00
2020-07-30T04:12:48+03:00
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04:12, 30 июля 2020
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