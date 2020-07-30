Сергея Собянина не стали штрафовать за нарушение масочного режима в кафе «Кофемания».

Об этом телеканалу «Дождь» рассказал Алексей Карнаухов — директор Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко», подававшего обращение в Главконтроль. В ответе ведомства говорится, что доказательств нарушения мэром масочного режима предоставлено не было. Мэр Москвы встречался с рестораторами и представителями Роспотребнадзора в кафе 16 июня. В репортаже на канале «Москве 24» было видно, что Собянин и другие приглашенные на встречу, как и многие посетители кафе, сидят без средств защиты.
2020-07-30T04:10:38+03:00
2020-07-30T04:10:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 30 июля 2020
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