Сергея Собянина не стали штрафовать за нарушение масочного режима в кафе «Кофемания».

Об этом телеканалу «Дождь» рассказал Алексей Карнаухов — директор Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко», подававшего обращение в Главконтроль. В ответе ведомства говорится, что доказательств нарушения мэром масочного режима предоставлено не было. Мэр Москвы встречался с рестораторами и представителями Роспотребнадзора в кафе 16 июня. В репортаже на канале «Москве 24» было видно, что Собянин и другие приглашенные на встречу, как и многие посетители кафе, сидят без средств защиты.