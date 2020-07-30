За время пандемии COVID-19 в США, по данным Университета Хопкинса, умерли более 150 тыс. человек.

Из них только на Нью-Йорк, по данным опубликованным на городском сайте, приходится 23,5 тыс. Согласно данным Университета, в 29 штатах среднее число ежедневных смертей по меньшей мере на 10% выше, чем на предыдущей неделе. Ученые из Центра безопасности здравоохранения Университета призывают США пересмотреть ответные меры на коронавирус с помощью политических действий на федеральном, государственном и местном уровнях.