За время пандемии COVID-19 в США, по данным Университета Хопкинса, умерли более 150 тыс. человек.

Из них только на Нью-Йорк, по данным опубликованным на городском сайте, приходится 23,5 тыс. Согласно данным Университета, в 29 штатах среднее число ежедневных смертей по меньшей мере на 10% выше, чем на предыдущей неделе. Ученые из Центра безопасности здравоохранения Университета призывают США пересмотреть ответные меры на коронавирус с помощью политических действий на федеральном, государственном и местном уровнях.
2020-07-30T04:09:23+03:00
2020-07-30T04:09:27+03:00
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04:09, 30 июля 2020
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