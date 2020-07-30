В Конгрессе США начались слушания по антимонопольному делу Apple, Facebook, Google и Amazon.

Руководители компаний Марк Цукерберг, Тим Кук, Сундара Пичаи и Джефф Безос никогда ранее вместе не давали показаний конгрессменам Крупнейшие Ай-Ти компании давно обвиняют в том, что они занимают слишком большую долю рынка и препятствуют конкуренции, а их возможное банкротство чревато катастрофическими последствиями для экономики в целом.