На решение проблем обманутых дольщиков пока выделено около 100 миллиардов рублей.

Об этом РИА рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. При этом он дал понять, что ясности, на что направить эти деньги, и понимания реальной стоимости проблем еще нет. В мае Хуснуллин сообщал, что всего в стране официально зарегистрировано около 200 тысяч пострадавших дольщиков, для решения проблем которых необходимо примерно 500 миллиардов рублей. Проблема, как отметил вице-премьер, накапливалась 10-15 лет, и он ее одним годом не решит, «пускай, хоть расстреляют», — сказал он.