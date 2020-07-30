В Белоруссии задержан российский политтехнолог Виталий Шкляров.

Как сообщили телеканал ОНТ и агентство TUT.BY, Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного претендента на пост президента Белоруссии — протестный электорат. То, что что его задержали, подтвердил в своем Telegram-канале и сам Шкляров. Как отмечает РБК, в качестве политтехнолога Шкляров работал с предвыборными штабами Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса, а также экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и телеведущей Ксении Собчак. В штабе Тихановского, как передает РБК, связь претендента со Шкляровым отрицают. В день задержания на портале «Гордон» вышел материал Шклярова в котором политолог утверждал, что в течение месяца все кандидаты в президенты Белоруссии были последовательно разгромлены и выброшены из гонки, а уличные протесты разогнаны.