Басманный суд Москвы арестовал Муртузали Меджидова, сына бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова.

Как передает ТАСС, он стал фигурантом дела об убийстве студентки МГИМО. В апреле прошлого года студентка из Казахстана выпала из окна четвертого этажа здания ВУЗа. Спустя три недели она умерла в больнице. По версии следствия, перед падением девушка поссорилась с Меджидовым. Тогда Меджидова допросили и возбудили на него дело о доведении до самоубийства. Позже ему предъявили обвинение в убийстве.
2020-07-30T03:07:46+03:00
2020-07-30T03:07:51+03:00
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03:07, 30 июля 2020
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