Басманный суд Москвы арестовал Муртузали Меджидова, сына бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова.

Как передает ТАСС, он стал фигурантом дела об убийстве студентки МГИМО. В апреле прошлого года студентка из Казахстана выпала из окна четвертого этажа здания ВУЗа. Спустя три недели она умерла в больнице. По версии следствия, перед падением девушка поссорилась с Меджидовым. Тогда Меджидова допросили и возбудили на него дело о доведении до самоубийства. Позже ему предъявили обвинение в убийстве.