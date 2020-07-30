Пресненский суд Москвы сегодня вновь попытается провести предварительное слушание по делу Михаила Ефремова.

Актер обвиняется в смертельном ДТП в начале июня на Смоленской площади. Назначенное на среду заседание было отложено из-за неявки адвоката Евремова Эльмана Пашаева По закону, предварительное слушание проходит в закрытом режиме. Суд, в частности, должен определить дату начала рассмотрения дела по существу.