Белорусское агентство БелТА сообщило о задержании 32-х наемников ЧВК Вагнера.

По сведениям агентства, они заселилась в одну из гостиниц столицы, но на следующий день переехали в санаторий под Минском. Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Небольшими группами они внимательно изучили территорию вокруг санатория. Еще одного задержали на юге страны. Всего, по данным «БелТа», в республику прибыли более 200 боевиков ЧВК Вагнера для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что к протестам в стране могут привлечь иностранных профессиональных военных, специализирующихся на провокациях.
2020-07-30T03:04:15+03:00
2020-07-30T03:04:20+03:00
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03:04, 30 июля 2020
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