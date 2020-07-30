Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:16, 30 июля 2020

Американский космический корабль «Крю дрэгон» отстыкуется от МКС 1 августа.

Как сообщает НАСА, 2 августа, как ожидается, «Крю
дрэгон» с астронавтами Дагом Хёрли и Робертом Бенкеном приводнится у берегов Флориды. Точка приводнения будет зависеть от погодных условий. Астронавт НАСА Крис Кэссиди останется на борту МКС еще некоторое время. Сейчас на борту МКС работают трое американских астронавтов и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Рикошет

Карина Орлова гость: Карина Орлова журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне

Новая волна протестов в США: что требуют мэры от Конгресса? 3293595

5 93 6 8042 28.07
#слушать 12:36 $скачать 2.9 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Что отличает хорошую новость от плохой Итак. Польша считает необходимым прятать свои вооружения от России. Следовательно, эти вооружения предназначены против России, которую Польша считает своим врагом…

5 76 6 7094 29.07
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Без участия Олега Мандрыкина выборы губернатора Архангельской области нелегитимны Дело дошло до того, что врио губернатора Александр Цыбульский лично звонит депутатам, которые подписались за Олега Мандрыкина и говорит: ты чего это подписался за кандидата от оппозиции?..

5 36 6 5915 28.07
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

Единый день голосования 2020 будет длиться 3 дня Проводить досрочное голосование будут два члена комиссии, говорится в презентации ЦИК. Но возможен вариант, если он будет один…

5 63 6 11822 24.07
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…

5 80 6 14996 25.07
Блоги

+ Владимир Путин: Ситуация может качнуться в любую сторону Владимир Путин: Ситуация может качнуться в любую сторону Необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших…

5 80 6 16044 29.07
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Хабаровский майдан или нарисованный шайтан? Нет, розовые слоны Все проходило очень мирно, но в какой-то момент ситуация вышла из под контроля. Её грамотно раскачали, используя недовольство украинцев и жителей Киева…

5 132 6 26710 28.07
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Память Немцова, позор Мосгордумы — и пара слов об «умном голосовании» Только в столице нашего собственного государства — где есть, к примеру, улицы Ахмата Кадырова и Уго Чавеса и сквер Фиделя Кастро — имени Бориса Ефимовича Немцова не нашлось места в городской топонимике…

5 76 6 16055 25.07
Блоги

Леонид Гозман политик

Дочь солдата У них есть деньги на все. На бессмысленные парады на земле, на воде и в воздухе, на храм Вооруженных Сил, на мультфильмы о ракетах. Но у них нет денег, чтобы спасти ребенка своего солдата!..

5 188 6 40631 29.07
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

+ Сложная ситуация Сложная ситуация Несмотря на конкретные задокументированные призывы, более пристальное слежение за чернокожими в музеях — это чистейший расизм. Ну действительно же, нельзя по одному преступнику о всей расе судить. Это неправильно…

5 171 6 38183 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Генетический паспорт как способ узнать будущее Мне повезло, у меня нет таких генетических мутаций, которые могли бы привести к заболеваниям у будущих детей. Но если бы они были, я бы попросила при планировании беременности своего партнера тоже сдать такой тест…

5 26 6 5904 23.07
Блоги

Станислав Белковский

Несмотря на сезонно-карантинную усталость… Во-первых, потому, что времени вообще не пристало уходить в отпуск. Во-вторых: Ваши вопросы снимают любую усталость…

5 32 6 7264 24.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Белоруссия Понятно, что это провокация кого-то, кто хочет поссорить Лукашенко с Россией…

5 62 6 14153 29.07
Новости

Лукашенко собрал срочное совещание с членами совбеза республики после задержания более чем 30 россиян Ранее государственное информационное агентство Белоруссии БелТА рассказало, что в республике задержаны наемники российской частной военной компании «Вагнер»...

5 35 6 7973
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Советский Союз был побежден силами, которые были хуже Советского Союза Чем больше ты запрещаешь, тем больше тебе придется потом разрешать. Количество бессмысленных запретов было такового, что попытка отмены привела к срыву всех гаек…

5 214 6 50881 24.07
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Простое уравнение спортивного телевидения России Пора уже сложить два и два, чтобы получить очевидную четверку: рекламного рынка, оправдывающего покупку дорогостоящих прав, в России нет. И если я должна быть тем человеком, который озвучит очевидные вещи, так тому и быть…

5 23 6 5469 25.07

Популярное за неделю

Новости

МИД Белоруссии намерен пригласить послов России и Украины после задержания в республике группы россиян Лукашенко поручил разобраться в ситуации…

5 22 6 17431
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главный критерий тут простой: Кремль терпит те или иные территории, где с правами человека еще хуже, чем в подконтрольной ему России…

5 89 6 89641 25.07
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 6 6 2256 28.07
Блоги

Елена Лукьянова доктор юридических наук

Что не так с отрешением от должности Сергея Фургала? По закону отрешение Фургала от должности по основанию утраты доверия невозможно. Ведь он не был уличен в коррупции, не был замешан в конфликте интересов, у него не нашли счетов и вкладов в иностранных банках…

5 189 6 353173 26.07
Блоги

+ Как прошла акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Как прошла акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Мэрия Хабаровска сообщила о шести с половиной тысячах протестующих…

5 160 6 80004 25.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8650613
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4572851

Сегодня в эфире