Американский космический корабль «Крю дрэгон» отстыкуется от МКС 1 августа.

Как сообщает НАСА, 2 августа, как ожидается, «Крю

дрэгон» с астронавтами Дагом Хёрли и Робертом Бенкеном приводнится у берегов Флориды. Точка приводнения будет зависеть от погодных условий. Астронавт НАСА Крис Кэссиди останется на борту МКС еще некоторое время. Сейчас на борту МКС работают трое американских астронавтов и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.