В России, по данным The Guardian остаются около 1 тыс. младенцев, рожденных от суррогатных матерей.

Как пишет издание, их невозможно вывезти из страны из-за закрытых границ. Поэтому, как отмечает газета, дети, родившиеся в феврале и позднее, находятся на попечении нанятых нянь в съемных квартирах в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. The Guardian ссылается на слова зампреда СПЧ Ирины Киркоры.