В России, по данным The Guardian остаются около 1 тыс. младенцев, рожденных от суррогатных матерей.

Как пишет издание, их невозможно вывезти из страны из-за закрытых границ. Поэтому, как отмечает газета, дети, родившиеся в феврале и позднее, находятся на попечении нанятых нянь в съемных квартирах в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. The Guardian ссылается на слова зампреда СПЧ Ирины Киркоры.
2020-07-30T02:15:39+03:00
2020-07-30T02:15:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:15, 30 июля 2020
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