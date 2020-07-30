Суд приговорил бывшего главу Российского авторского общества Сергея Федотова к пяти годам колонии.

Он признан виновным в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он платил авторские гонорары подставным лицам, а деньги обналичивал. Таким образом, удалось похитить 730 миллионов рублей. Федотова и его сообщников арестовали в 2018 году. В начале апреля фигуранты признали вину и попросили рассмотреть их дела в особом порядке. В 2017 году Федотовуже был осужден на 1,5 года колонии по другому делу о мошенничестве.