Росприроднадзор и «Норникель сегодня обсудят размер ущерба от разлива нефти в Норильске.

Глава природоохранного ведомства Светлана Радионова ранее заявляла, что пока не получала от компании расчета ущерба, который «Норникель» считает адекватным и обоснованным. При этом, по ее словам, Росприроднадзор с первых дней выставления требований «готовится к суду». 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив 20-ти тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил вред водным объектам и почвам в 148 млрд рублей. Эта сумма не устроила «Норникель».
2020-07-30T02:13:05+03:00
2020-07-30T02:13:11+03:00
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02:13, 30 июля 2020
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