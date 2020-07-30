Росприроднадзор и «Норникель сегодня обсудят размер ущерба от разлива нефти в Норильске.

Глава природоохранного ведомства Светлана Радионова ранее заявляла, что пока не получала от компании расчета ущерба, который «Норникель» считает адекватным и обоснованным. При этом, по ее словам, Росприроднадзор с первых дней выставления требований «готовится к суду». 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив 20-ти тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил вред водным объектам и почвам в 148 млрд рублей. Эта сумма не устроила «Норникель».