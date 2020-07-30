Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, по данным «WSJ», смогли обойти американские санкции.

По сведениям издания, это установили двое американских сенаторов. Роб Портман и Том Карпер. Согласно их расследованию, спустя два месяца после введения санкций в 2014г. братья Ротенберги купили на аукционе Sothebyʼs 10 картин общей стоимостью почти 7 млн. долл. , а еще через несколько дней у другого дилера полотно за 7,5 млн. Авторы расследования утверждают, что с момента введения санкций братья Ротенберги, а также сын Аркадия Ротенберга Игорь смогли перевести или потратить 91 миллион долларов, в том числе не менее 18 миллионов — на предметы искусства и антиквариат. WSJ отмечает, что миллиардеры воспользовались тем, что аукционные дома не раскрывают личность покупателя или продавца при заключении сделки.
2020-07-30T02:10:51+03:00
2020-07-30T02:10:56+03:00
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02:10, 30 июля 2020
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