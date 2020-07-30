Задержанные в Белоруссии россияне были внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

Как сообщается на странице сайта в Facebook, 24 из более 30-ти граждан России находились в списке еще задолго до задержания, остальных внесли после того, как Белоруссия обнародовала имена задержанных. Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик подтвердил, что задержанные под Минском россияне состояли в ЧВК «Вагнер», а 14 из них ранее посещали Донбасс. В связи с этим в белорусский МИД будут вызваны послы России и Украины.