Задержанные в Белоруссии россияне были внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

Как сообщается на странице сайта в Facebook, 24 из более 30-ти граждан России находились в списке еще задолго до задержания, остальных внесли после того, как Белоруссия обнародовала имена задержанных. Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик подтвердил, что задержанные под Минском россияне состояли в ЧВК «Вагнер», а 14 из них ранее посещали Донбасс. В связи с этим в белорусский МИД будут вызваны послы России и Украины.
2020-07-30T02:07:27+03:00
2020-07-30T02:07:31+03:00
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02:07, 30 июля 2020
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