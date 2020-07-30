В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Алексея Урбана. По его словам, задержание Шклярова связано с работой на блогера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сам Тихановский находится в СИЗО с 29 мая. Шкляров в разные годы работал в избирательных штабах Барака Обамы и Берни Сандреса, а также участвовал в кампаниях Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак.
2020-07-30T02:06:04+03:00
2020-07-30T02:06:09+03:00
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02:06, 30 июля 2020
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