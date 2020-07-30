«Аэрофлот», по сведениям РБК, сократил число рейсов в Лондон.

До пандемии их было до пяти в день, а после возобновления полетов стало не более двух. Источники агентства связывают это с низким спросом на полеты в Великобританию, в т.ч, с двухнедельным карантином по прилету в Лондон.
2020-07-30T01:11:20+03:00
2020-07-30T01:11:24+03:00
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01:11, 30 июля 2020
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