Сбербанк после 1 сентября оставит на удаленном режиме до 30% сотрудников.

Как говорится в сообщении банка, поступившем в РБК, на дистанционный режим часть сотрудников была переведена еще в марте из-за угрозы распространения COVID-19, однако в мае их начали возвращать на рабочие места. На днях из-за высоких рисков, связанных с пандемией, о временном переводе сотрудников центрального аппарата на пятидневную рабочую неделю объявила госкомпания «Роснефть».
2020-07-30T01:10:24+03:00
2020-07-30T01:10:28+03:00
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01:10, 30 июля 2020
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