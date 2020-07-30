Сбербанк после 1 сентября оставит на удаленном режиме до 30% сотрудников.

Как говорится в сообщении банка, поступившем в РБК, на дистанционный режим часть сотрудников была переведена еще в марте из-за угрозы распространения COVID-19, однако в мае их начали возвращать на рабочие места. На днях из-за высоких рисков, связанных с пандемией, о временном переводе сотрудников центрального аппарата на пятидневную рабочую неделю объявила госкомпания «Роснефть».