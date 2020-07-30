Суд, как ожидается, со второй попытки проведет предварительное слушание по делу Михаила Ефремова.

Актер обвиняется в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в Москве. Заседание должно было состояться накануне, но было перенесено на сегодня из-за неявки адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Предварительные слушания, как правило, проходят в закрытом для прессы режиме.