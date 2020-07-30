Нескольких депутатов Госдумы проверят на предмет двойного гражданства.

Соответствующее поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции дал спикер палаты Вячеслав Володин. По информации «Открытых медиа», наличие иностранных документов подозревают у 14 депутатов Госдумы. Среди них — глава фракции ЛДПР Игорь Лебедев, самый богатый депутат Госдумы Григорий Аникеев; миллиардеры Леонид Симановский и Николай Борцов. Также на предмет вида на жительство в Великобритании проверят вице-спикера Александра Жукова и на гражданство Грузии — замглавы самого комитета по безопасности Отари Аршбу.