Нескольких депутатов Госдумы проверят на предмет двойного гражданства.

Соответствующее поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции дал спикер палаты Вячеслав Володин. По информации «Открытых медиа», наличие иностранных документов подозревают у 14 депутатов Госдумы. Среди них — глава фракции ЛДПР Игорь Лебедев, самый богатый депутат Госдумы Григорий Аникеев; миллиардеры Леонид Симановский и Николай Борцов. Также на предмет вида на жительство в Великобритании проверят вице-спикера Александра Жукова и на гражданство Грузии — замглавы самого комитета по безопасности Отари Аршбу.
2020-07-30T01:07:04+03:00
2020-07-30T01:07:09+03:00
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01:07, 30 июля 2020
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