МВД Белоруссии предупредил телеграм-каналы об ответственности за призывы к нарушению общественного порядка.

1-й замглавы ведомства Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что что правоохранительные органы эффективно выявляют и пресекают подобные явления. В преддверии президентских выборов белорусский лидер Александр Лукашенко несколько раз упоминал оппозиционные телеграм-каналы в своих выступлениях и грозил наказанием их администраторам. Лукашенко также призывал выдворять иностранные СМИ, если они, по его выражению, «зовут людей на майданы».