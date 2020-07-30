МВД Белоруссии предупредил телеграм-каналы об ответственности за призывы к нарушению общественного порядка.

1-й замглавы ведомства Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что что правоохранительные органы эффективно выявляют и пресекают подобные явления. В преддверии президентских выборов белорусский лидер Александр Лукашенко несколько раз упоминал оппозиционные телеграм-каналы в своих выступлениях и грозил наказанием их администраторам. Лукашенко также призывал выдворять иностранные СМИ, если они, по его выражению, «зовут людей на майданы».
2020-07-30T01:05:47+03:00
2020-07-30T01:05:52+03:00
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01:05, 30 июля 2020
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