ЦИК Белоруссии сегодня экстренно собирает кандидатов в президенты.

По сведениями РБК, приглашения получили минимум двое участников президентской гонки. По какой причине, не уточняется. В штабе Светланы Тихановской, которую называют основным оппозиционным кандидатом на грядущих выборах, сообщили, что их на встречу в ЦИК пока не приглашали. Накануне в Беларуси задержали более 30 россиян. В КГБ страны утверждают, что все они — сотрудники ЧВК «Вагнер» и прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки в преддверии президентских выборов.