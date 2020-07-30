ЦИК Белоруссии сегодня экстренно собирает кандидатов в президенты.

По сведениями РБК, приглашения получили минимум двое участников президентской гонки. По какой причине, не уточняется. В штабе Светланы Тихановской, которую называют основным оппозиционным кандидатом на грядущих выборах, сообщили, что их на встречу в ЦИК пока не приглашали. Накануне в Беларуси задержали более 30 россиян. В КГБ страны утверждают, что все они — сотрудники ЧВК «Вагнер» и прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки в преддверии президентских выборов.
2020-07-30T01:04:18+03:00
2020-07-30T01:04:23+03:00
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01:04, 30 июля 2020
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