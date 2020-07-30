Рабочая группа по поправкам в Конституцию сегодня соберется, чтобы обсудить, как работать дальше

Они продолжат свою деятельность и после голосования по просьбе президента.

Участники группы должны будут определиться с предстоящим режимом работы. Предполагается, что каждый из них продолжит заниматься тем же, чем и до этого, то есть «разъяснением поправок Конституции самым широким кругам населения», — цитирует сопредседателя группы Талию Хабриеву агентство «Интерфакс». Она подчеркивала, что законы, которые парламент будет принимать в ближайшее время, должны полностью соответствовать духу тех поправок, за которые этим летом проголосовали россияне.

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции появилась в январе этого года по инициативе президента Владимира Путина. В её состав вошли семьдесят пять человек, например, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, писатель Захар Прилепин и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

После голосования, уже третьего июля президент обратился к ним с просьбой, во-первых, следить за обновлением законодательной базы и, во-вторых, заниматься теми предложениями россиян, которые было нельзя реализовать на конституционном уровне.

Голосование по поправкам закончилось 1-ого июля. По данным ЦИК, «за» проголосовали почти 78 процентов участников.