Росприроднадзор рассчитывает получить сегодня оценку «Норникеля» ущерба от аварии на ТЭЦ в Норильске

Ранее компания не согласилась с той цифрой, которую называло ведомство.

Обсудить ответ компании на претензии государства надзорное ведомство планирует сегодня на совещании. Об этом сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Свою цифру государство уже называло. Ущерб от разлива топлива в Норильске в конце мая оценивается почти в 150 млрд. рублей. Эксперты называют такую цифру рекордной. В «Норникеле» говорили, что намерены представить свои расчеты, однако еще несколько дней назад Радионова сказала телеканалу РБК, что крупнейший совладелец и президент «Норникеля» Владимир Потанин направил им два письма. И ни в одном из них не было ни одной конкретной цифры. В конце мая в результате аварии на норильской ТЭЦ из резервуара вылилось более 20 тысяч тонн топлива.

Ранее Госдума приняла закон, который позволит перечислить штраф «Норникеля» в федеральный, а не региональный бюджет.