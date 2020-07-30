В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Об этом сообщает Оперативный штаб. Общее число жертв с начала пандемии в столице достигло четырёх тысяч четырёхсот сорока шести. Накануне мэр Сергей Собянин призвал продолжать использовать медицинские маски в общественных местах. Он также объявил, что власти Москвы планируют сохранить запрет на массовые мероприятия в столице как минимум до конца лета.