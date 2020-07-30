Власти Белоруссии объявили о планах ужесточить контроль на массовых мероприятиях и на границах

На фоне задержания россиян, которых в Минске считают бойцами частной военной кампании «Вагнера», Белоруссия усилила меры безопасности.

Ужесточения коснутся государственной границы, и, в том числе, с Россией: там белорусские власти пообещали усилить оперативное прикрытие. По словам госсекретаря Андрея Равкова, пограничники будут тщательнее отслеживать людей, которые пытаются пересекать границу. Кроме этого, как отмечается, будут усилены меры безопасности на акциях, связанных с кампанией по выборам президента Белоруссии. Это в Минске объяснили тем, что у задержанных россиян, как утверждается, прослеживаются определенные специальности: снайперы, подрывники и специалисты в IT-сфере. К слову, на этом фоне в белорусском МВД утверждают, что протестные акции, которые продолжаются в стране уже несколько недель, организованы из-за рубежа. В республиканском МИДе, в свою очередь, из-за задержания свыше 30 россиян решили пригласить послов России и Украины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что в стране перед выборами главы государства могут устроить волнения, в том числе, путем привлечения частных военных кампаний.