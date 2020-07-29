ФСБ объявило о задержании в Петербурге по меньшей мере четырёх подозреваемых в пособничестве террористам

Следователи уверены, что уроженцы одной из среднеазиатских республик собирались присягнуть на верность запрещенному в России Исламскому государству.

Фотографии как минимум четырёх людей, которые лежат лицами в пол опубликовал телеграм-канал «Опер слил». Где именно они снимали квартиру в Петербурге, не уточняется. По ощущениям, трое из задержанных в момент визита силовиков занимались домашними делами, так как они в домашней одежде. Ещё один человек лежит в балахоне и куртке. Лица сфотографированы лишь у двоих. По версии следствия, один из задержанных уговорил своего земляка отправиться в Сирию и пересылал ему деньги на билеты. Другие же задержанные также собирались вступить в ИГИЛ и отправиться на ближний восток. Как пишут авторы телеграм-канала, они собирались «дать присягу» террористической организации, напав на сотрудников органов или простых горожан.

Как говорят в ФСБ у обвиняемых изъяли средства связи и банковские карты, которые, по версии спецслужбы, использовались в преступно деятельности.