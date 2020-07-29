МВД Белоруссии объявило, что несанкционированные акции в последние два месяца были организованы из-за рубежа

МВД Белоруссии объявило, что несанкционированные акции в республике в последние два месяца были организованы из-за рубежа. С соответствующим заявлением выступил первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич, передаёт агентство ТАСС.

Сегодня белорусские власти сообщили о планах ужесточить контроль на массовых мероприятиях и на границах. По словам госсекретаря Совбеза республики Андрея Равкова, решение принято после задержания под Минском бойцов российской частной военной компании «Вагнер».