В Подмосковье из-за сильного ветра повалено около двух десятков деревьев. Сведений о пострадавших и о повреждении транспорта не поступало, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Этим вечером столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о ливне, грозе, граде. Оно будет действовать до трёх часов ночи.
2020-07-29T22:33:08+03:00
2020-07-29T22:33:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 29 июля 2020
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