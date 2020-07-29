В Подмосковье из-за сильного ветра повалено около двух десятков деревьев. Сведений о пострадавших и о повреждении транспорта не поступало, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Этим вечером столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о ливне, грозе, граде. Оно будет действовать до трёх часов ночи.