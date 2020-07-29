Власти Москвы планируют сохранить запрет на массовые мероприятия в столице как минимум до конца лета. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он призвал продолжать использовать медицинские маски в общественных местах. При этом градоначальник добавил, что число регистрируемых случаев заражения коронавирусом в Москве с мая снизилось в десять раз.