Белорусские власти решили ужесточить контроль на массовых мероприятиях. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на госсекретаря Совбеза республики Андрея Равкова. Он также сказал, что после задержания под Минском бойцов российской частной военной компании «Вагнер» Минск собирается ужесточить контроль на границах, в том числе на российско-белорусской.

Между тем белорусская оппозиция опасается введения полного запрета на митинги и массовые мероприятия, — сказала газете «Коммерсантъ» Мария Колесникова, входящая в руководство объединённого штаба оппозиционных сил.