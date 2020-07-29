Минтруд подготовил поправки в правила выплаты пенсий. Как пишет «Российская газета», ведомство предлагает наделить пенсионеров правом самим определять удобную дату начисления денег на счёт. Сейчас банки могут переводить пенсию в любой день до 15 числа каждого месяца.