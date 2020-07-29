В партии «Яблоко» сообщили, что власти Москвы не увидели оснований для штрафа Собянину за нарушение масочного режима

В партии «Яблоко» сообщили, что столичные власти не увидели оснований для штрафа мэру Сергею Собянину за нарушение масочного режима. Градоначальника заподозрили в этом в ходе его встречи с рестораторами в середине июня.

Нарушение масочного режима Собяниным не доказано – так утверждают в Главном контрольном управлении Москвы, на чей ответ «яблочникам» ссылается телеканал «Дождь». В партии ранее обратили внимание на репортаж городского канала «Москва 24» о посещении мэром «Кофемании» на Большой Никитской. Это произошло на следующий день после того, как летние веранды возобновили работу после трехмесячного перерыва. В сюжете видно, как Собянин и рестораторы общаются за столом с напитакми без масок. Фотографии мэра без средств защиты распространило и агентство «Москва»: на снимках также видно, что на заполненной веранде нет почти ни одного человека в маске.

Собянин ранее неоднократно призывал соблюдать масочный режим в общественных местах, в том числе незадолго до посещения «Кофемании».