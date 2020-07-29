В Белоруссии ужесточат контроль на границах и массовых мероприятиях перед предстоящими выборами президента. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на госсекретаря Совбеза республики Андрея Равкова. По его словам, будет усилен надзор, в том числе, за пересекающими российско-белорусскую границу. Поводом стало задержание под Минском более чем тридцати наемников российской частной военной компании «Вагнер», о котором сегодня объявила КГБ Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации. Как он выразился, у Минска нет цели опорочить близкую страну.

Задержание бойцов ЧВК Вагнера под Минском – часть предвыборной кампании белорусского президента Александра Лукашенко. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Глеб Павловский. По мнению Павловского, Лукашенко упустил контроль над ситуацией в стране и находится в истерическом состоянии.