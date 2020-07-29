14 депутатов Госдумы, в том числе Ирину Роднину и Вячеслава Фетисова, проверят на наличие двойного гражданства, — сообщает агентство «Интерфакс». Соответствующее обращение в Центризбирком направили представители комитета Госдумы по противодействию коррупции. Поводом стало обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.