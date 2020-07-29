14 депутатов Госдумы, в том числе Ирину Роднину и Вячеслава Фетисова, проверят на наличие двойного гражданства, — сообщает агентство «Интерфакс». Соответствующее обращение в Центризбирком направили представители комитета Госдумы по противодействию коррупции. Поводом стало обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.
2020-07-29T21:33:34+03:00
2020-07-29T21:33:34+03:00
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21:33, 29 июля 2020
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