Хадж в Мекке впервые проходит без иностранных паломников. Причиной стала пандемия коронавируса. Ежегодно во время хаджа в Мекку приезжают более двух миллионов человек. В этом году позволили прибыть максимум десяти тысячам, в основном это местное население. Людей старше шестидесяти пяти и тех, у кого есть хронические заболевания, не допустили. Присутствующих обязали пройти тест на коронавирус и соблюдать дистанцию.