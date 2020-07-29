В Италии до середины октября продлили действие режима ЧС, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщает местная газета La Stampa. Издание отмечает, что это была инициатива премьер-министра Джузеппе Конте, которую сегодня поддержала нижняя палата парламента.