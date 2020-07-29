В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу штаба бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало. Там уточнили, что Шклярова обвиняют в работе на Сергея Тихановского, который тоже претендовал на пост президента, но был арестован. Виталий Шкляров прежде работал в предвыборных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса, а также предвыборном штабе Ксении Собчак, когда она баллотировалась в президенты России. Политтехнолог живет в США. Он прилетел на родину в Белоруссию в начале июля.