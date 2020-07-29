США расширили санкции в отношении Сирии

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Сирии. В черный список внесли четырех человек, в том числе сына сирийского лидера Башара Асада и десять компаний. Об этом сообщает американский Минфин. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что санкции связаны с массовыми убийствами мирных жителей в 2011 и 2019 годах.