Комитет Госдумы запросил в ЦИК информацию о наличии иностранного гражданства или вида на жительство у ряда депутатов

Комитет Госдумы по противодействию коррупции запросил в Центризбиркоме информацию о возможном наличии иностранного гражданства или вида на жительство у ряда депутатов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу комитета Василия Пискарева. Ранее с призывом провести проверку на наличие иностранного гражданства выступил депутат КПРФ Денис Парфенов.
2020-07-29T21:04:26+03:00
2020-07-29T21:04:26+03:00
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21:04, 29 июля 2020
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