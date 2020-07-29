Комитет Госдумы запросил в ЦИК информацию о наличии иностранного гражданства или вида на жительство у ряда депутатов

Комитет Госдумы по противодействию коррупции запросил в Центризбиркоме информацию о возможном наличии иностранного гражданства или вида на жительство у ряда депутатов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу комитета Василия Пискарева. Ранее с призывом провести проверку на наличие иностранного гражданства выступил депутат КПРФ Денис Парфенов.