Чечня усиливает контроль за соблюдением санитарных мер из-за всплеска заражения коронавирусом в республике, — сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Он назвал всплеск небольшим и рассказал, что в Чечне, в том числе, вновь ужесточается масочный режим, — передает агентство «Интерфакс».
2020-07-29T21:03:25+03:00
2020-07-29T21:03:25+03:00
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21:03, 29 июля 2020
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