Чечня усиливает контроль за соблюдением санитарных мер из-за всплеска заражения коронавирусом в республике, — сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Он назвал всплеск небольшим и рассказал, что в Чечне, в том числе, вновь ужесточается масочный режим, — передает агентство «Интерфакс».