Мэра Москвы Сергея Собянина отказались штрафовать за визит кафе без маски, ссылаясь на отсутствие доказательств, — сообщает телеканал «Дождь». Директор центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексей Карнаухов рассказал каналу, что подавал обращение в Главконтроль и получил ответ о том, что составить протокол может уполномоченное лицо, непосредственно зафиксировавшее нарушение. Такового во время визита Собянина в кофейню не нашлось. Мэр встречался с рестораторами и представителями Роспотребнадзора в кафе в середине июня. Градоначальник, как и другие пришедшие на встречу, были без масок. Соответствующие кадры продемонстрировал канал «Москва-24».
2020-07-29T21:02:38+03:00
2020-07-29T21:02:38+03:00
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21:02, 29 июля 2020
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