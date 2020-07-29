Мэра Москвы Сергея Собянина отказались штрафовать за визит кафе без маски, ссылаясь на отсутствие доказательств, — сообщает телеканал «Дождь». Директор центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексей Карнаухов рассказал каналу, что подавал обращение в Главконтроль и получил ответ о том, что составить протокол может уполномоченное лицо, непосредственно зафиксировавшее нарушение. Такового во время визита Собянина в кофейню не нашлось. Мэр встречался с рестораторами и представителями Роспотребнадзора в кафе в середине июня. Градоначальник, как и другие пришедшие на встречу, были без масок. Соответствующие кадры продемонстрировал канал «Москва-24».