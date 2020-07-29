Белорусские власти решили ужесточить контроль на границах и массовых мероприятий перед предстоящими выборами президента. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на госсекретаря Совбеза республики Андрея Равкова. По его словам, будет усилен надзор, в том числе, за пересекающими российско-белорусскую границу. Поводом стало задержание под Минском более чем тридцати наемников российской частной военной компании «Вагнер», о котором сегодня объявила КГБ Белоруссии.