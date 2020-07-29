В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров. Об этом со ссылкой на телеканал ОНТ сообщает РИА «Новости».
2020-07-29T20:56:57+03:00
2020-07-29T21:01:11+03:00
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20:56, 29 июля 2020
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